Lavoratori a nero in Maremma, interviene la guardia di finanza

Nove lavoratori in nero in due attività di ristorazione della Maremma. In due interventi la guardia di finanza ha trovato otto ventenni italiani e uno tedesco a lavorare a nero come camerieri, baristi, lavapiatti o altro. Inoltre i finanzieri hanno scoperto più di trenta contratti di lavoro irregolari, solamente “predisposti” ma privi della prevista sottoscrizione da parte del titolare dell’esercizio e, in molti, neanche messi alla firma degli stessi lavoratori. Le Fiamme Gialle hanno quindi elevato complessive sanzioni amministrative nei confronti delle due attività per quasi 50.000,00 euro