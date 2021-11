Minaccia il suicidio, 50enne salvato a Firenze

A Firenze Santa Maria Novella, un 50enne italiano, con intenti suicidi, è stato salvato dalla Polfer. L’uomo si è presentato presso gli uffici di polizia in preda alla disperazione, ma8nifestando la volontà di farla finita in seguito ad una lite familiare, essendo stato lasciato dalla moglie. Intanto a Roma, le figlie della donna avevano già presentata denuncia di scomparsa, poiché lo stesso non rispondeva più al telefono. L’uomo è stato tranquillizzato dagli operatori e ha lasciato gli uffici di polizia solo dopo essersi calmato.

Rinnoviamo il costante appello alla richiesta di aiuto qualora ci fossero persone a rischio: Se senti di trovarti in situazioni di disagio o conosci persone in questo stato, ci sono numeri di telefono e siti internet adatti per un aiuto istantaneo. Per gli adolescenti minorenni è disponibile il Telefono Azzurro (19696, www.azzurro.it), per i più grandi il Telefono Amico (199 284 284, www.telefonoamico.it).