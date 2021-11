Montesport, belle prove al Ripescaggio Nazionale

Questo week end a Pieve di Soligo si è svolta la prova di Ripescaggio Nazionale Gold Junior e Senior GAF, valida per le Ammissioni del Campionato Nazionale che si svolgerà a metà Dicembre a Civitavecchia. La gara si prospettava molto difficile, in quanto erano presenti molte ginnaste appartenenti ai Team di Serie A1 e A2 e anche atlete che hanno preso parte a Campionati Europei e Mondiali.

Ad aprire le danze nella giornata di Venerdi è stata Marta Pruneti, nella categoria Senior 2, dove ha iniziato con un bellissimo corpo libero e proseguito con due buoni salti a volteggio; alle parallele riesce a tirar fuori un buon esercizio, ma purtroppo alla trave dopo aver eseguito una splendida prima parte termina con due grossi errori, che la collocano al 19’ posto. Brava e contenta comunque a centrare due finali Nazionali, al corpo libero e alle parallele.

Nella Categoria Senior 1, giornata splendida per Alice Colazilli che esegue la “miglior gara della sua vita” ottima trave, buon corpo libero, due buoni salti al volteggio per concludere con delle splendide parallele. La classifica finale la vede piazzarsi al 15’ posto, quindi ammessa di diritto alla Finale Nazionale all-around, ovvero sul giro completo di tutti e quattro gli attrezzi.

Sara Malatesti e Senia Buti purtroppo non eseguono i loro esercizi al meglio, infatti le loro travi risultano essere molto fallose, un errore per entrambe alle parallele e nonostante i buoni esercizi al corpo libero e al volteggio il loro punteggio finale le colloca rispettivamente al 20’ e 44’ posto. Restiamo in attesa di sapere se Sara avrà centrato o meno qualche finale.

Per loro due,adesso, si prospetta comunque un periodo fruttuoso, dove lavoreranno per incrementare i loro esercizi in vista dei nuovi Campionati.

Assente a questa gara Alice Mannini, in ripresa dall’incidente avuto durante la seconda prova regionale, purtroppo il poco tempo a disposizione non le ha permesso di potersi allenare sui suoi esercizi.

Rimane un po’ di rammarico per non aver centrato la Finale con tutte le nostre atlete, che era alla portata, ma purtroppo in questo Sport e soprattutto a questi livelli gli errori si pagano sulla propria pelle.

Un grandissimo in bocca al lupo a Marta e Alice, con la speranza che vivino questa esperienza con la giusta determinazione.

Fonte: Montesport