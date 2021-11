Movida pisana sotto sorveglianza: multe per alcolici da asporto, un locale chiuso e patenti ritirate

Questo fine settimana a Pisa si sono svolti servizi di controllo contro gli assembramenti nel centro storico della città. Ai servizi di ordine e sicurezza pubblica, disposti dalla Questura, hanno partecipato pattuglie della polizia di Pisa, della polizia stradale e ferroviaria, carabinieri, guardia di finanza e municipale. I controlli si sono concentrati tra le vie del centro nelle ore serali e notturne di venerdì e sabato. Le pattuglie dislocate nei principali luoghi di ritrovo della città erano composte sia da personale in uniforme che da personale in abiti civili con compito di osservazione.

Sono stati controllati 22 veicoli e 126 persone. Tra queste 2 persone sono state accompagnate negli uffici della Polfer, il primo per notifica di una vecchia pendenza giudiziaria ed una donna 45enne, originaria della Versilia, scomparsa da casa e riaffidata in piena notte alla madre giunta a riprenderla. Sono state elevate quattro sanzioni amministrative per vendita ambulante di alcolici, in violazione della ordinanza del sindaco di Pisa che ne vieta la vendita per asporto nella fascia oraria che va dalle 17 alle 1.30, con il sequestro di 37 bottiglie di birra. Un'altra sanzione per vendita da asporto di alcol, a carico di un esercizio commerciale di lungarno Pacinotti. Due invece le multe emesse per atti contrari alla pubblica decenze, nei confronti di altrettanti giovani sorpresi ad urinare nei vicoli del centro storico.

Per un esercizio commerciale di piazza delle Vettovaglie è invece scattata la sospensione della licenza di somministrazione di alimenti e bevande, con conseguente chiusura temporanea.

Accertato inoltre che molte delle persone presenti nei luoghi della movida pisana provengono da fuori città sono stati effettuati anche servizi di vigilanza alla stazione e posti di controllo con pattuglie munite di etilometro sulle principali strade che portano in città. I carabinieri di Pisa hanno denunciato tre persone per guida in stato di ebbrezza o sotto uso di sostanze stupefacenti o ancora per aver rifiutato di sottoporsi ai controlli con l'etilometro. Tre le patenti ritirate come i mezzi sottoposti a sequestro amministrativo.