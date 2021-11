Opera SpathCrux riparte: "Cultura, giovani e volontariato"

Dopo lo stop causato dalla pandemia, l’Opera SpathaCrux Onlus riparte a pieno regime. Le attività dell’associazione, nata nel 2014 a San Miniato, non si sono fermate neppure durante il lockdown, quando non potevano essere realizzati eventi con il pubblico. Il tempo, però, ha permesso a OSC di riorganizzarsi alla luce della riforma del Terzo Settore e di ripresentarsi in questo autunno con un nuovo volto e una nuova denominazione “Opera di Speranza e Cultura”.

Numerose le iniziative in cantiere e i progetti innovativi che perseguono i medesimi obiettivi: promuovere la partecipazione alla cosa pubblica da parte dei giovani e adoperarsi per far conoscere e valorizzare il patrimonio artistico-culturale del territorio

. “Prima delle chiusure e delle restrizioni dovute al contenimento della pandemia, l’associazione ha portato avanti molte iniziative dedicate alla partecipazione e alla promozione delle bellezze del nostro territorio – spiega il presidente di OSC, Valerio Martinelli – lo stop della pandemia ci ha permesso di riflettere e di riscoprire l’importanza dell’essenzialità delle cose e del nostro impegno. Ci presentiamo, in continuità, con questa nuova Opera di Speranza e Cultura sul nostro territorio”. Adesso, superata la fase più critica dell’emergenza Covid-19, l’associazione si ripresenta con tre eventi già in calendario.

“Innanzitutto, venerdì 19 novembre, in collaborazione con la Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato, ospiteremo la scrittrice e giornalista Antonella Boralevi, che presso l’auditorium della Fondazione stessa presenterà il suo ultimo libro ‘Tutto il sole che c’è’ – dice Martinelli – per la realizzazione di questa presentazione devo ringraziare il presidente Antonio Guicciardini Salini per il grande sostegno che ci ha garantito e per la collaborazione che continuerà anche in futuro”. Quindi, a seguire, ci saranno un evento a Pisa e un terzo nuovamente a San Miniato.

“Mercoledì 24 novembre, presso il centro Cappuccini di Pisa organizzeremo un incontro dal titolo ‘Ridefinire il Volontariato. Prospettive future alla luce della riforma del Terzo Settore e dell’emergenza da Covid-19”’, durante il quale presenteremo insieme alle ACLI, Caritas e a CESVOT, il volume ‘Ridefinire il volontariato’, curato dal professor Emanuele Rossi del Sant’Anna e dal dottor Luca Gori – continuano dall’associazione – quindi, giovedì 16 dicembre, a San Miniato, ci sarà un’iniziativa sul tema della legalità, del contrasto alla mafia e del ruolo dei giovani, a cui parteciperà il giudice Roberto Di Bella, Presidente del Tribunale per i Minorenni di Catania e autore del libro ‘Liberi di scegliere’ che tratta di giovani strappati alla ‘ndrangheta” e che ha ispirato anche una fiction Rai.

“Le nostre comunità hanno bisogno dell’intraprendenza e della fantasia dei giovani – dice il vescovo di San Miniato, Mons. Andrea Migliavacca – l’Opera di Speranza e Cultura, che nasce dal cammino dell’Opera SpathaCrux, è una bellissima occasione che consente loro di essere protagonisti nel promuovere cultura, riflessione e partecipazione: l’augurio è che queste iniziative fatte da giovani servano soprattutto a tanti altri giovani”.

Oltre agli eventi, come detto, saranno lanciati ulteriori progetti. Tra questi, ci sarà anche la realizzazione di una serie di video-documentari che tratteranno della storia, del patrimonio artistico e paesaggistico di San Miniato che saranno utilizzati per la valorizzazione del Giubileo della Diocesi di San Miniato. “Un modo per contribuire alla valorizzazione del territorio e per far conoscere a tutti, anche e soprattutto ai più giovani, le bellezze che ci circondano quotidianamente e che caratterizzano la nostra Diocesi – concludono dall’associazione – speriamo di poter dare presto ulteriori notizie su questo progetto, nel quale crediamo fortemente”. Tutte le novità, comunque, saranno disponibili sui social e sul sito dell’associazione, che presto vedremo nella sua nuova veste.

Fonte: Ufficio stampa