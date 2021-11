Orientamento scolastico, Lorenzo Baglioni a La Compagnia di Firenze

Sarà un evento educativo e di intrattenimento la prossima tappa del percorso di iniziative e campagne promosse da Regione Toscana e realizzate anche grazie a GiovaniSi', per l’orientamento scolastico.

Si chiama “Studiare e formarsi in Toscana LIVE" e si svolgerà domani martedì 16 novembre, a partire dalle 11, al cinema La Compagnia di Firenze. Sarà condotto da Lorenzo Baglioni e trasmesso in diretta streaming sui canali Facebook e YouTube di Giovanisì, il progetto regionale per l'autonomia dei giovani.

L’evento si inserisce nell’ambito dell’iniziativa di Regione Toscana, portata avanti anche attraverso Fondazione sistema Toscana e Giovanisi', "Studiare e formarsi in Toscana: scegli la strada giusta per te", realizzata in collaborazione con l’Ufficio scolastico regionale e finanziata con risorse del Fondo sociale europeo (FSE), a supporto delle misure e delle attività elaborate dalla Regione per l’orientamento scolastico.

L’incontro è rivolto alle studentesse e agli studenti delle scuole secondarie di I grado e del biennio di quelle di II grado, alle famiglie, ai docenti. L' obiettivo è fornire alle ragazze e ai ragazzi toscani tutte le informazioni necessarie affinché possano scegliere consapevolmente il percorso scolastico e formativo piu' adatto a loro, alle proprie caratteristiche e ai propri desideri, accompagnandoli in una fase così importante di crescita e sviluppo.

A condurre ci sarà il “cantattore” Lorenzo Baglioni, testimonial di "Studiare e formarsi in Toscana: scegli la strada giusta per te", il progetto sull’orientamento scolastico realizzato da Regione Toscana nell’ambito di Giovanisì.

Fonte: Regione Toscana - Ufficio Stampa