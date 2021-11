Rubano di tutto ai Gigli, 4 denunciati nei weekend

I carabinieri di Signa nel corso del fine settimana appena passato hanno denunciato due georgiani di 29 e 32 anni, nullafacenti, un'altra georgiana di 57 anni e una 30enne extracomunitaria.

Questi, in episodi diversi forse sperando di passare inosservati, si erano introdotti all’interno dei negozi, con la scusa di visionare gli ambienti e la merce in esposizione e fingere un eventuale acquisto. Approfittando di un attimo di distrazione dei commessi i due georgiani hanno nascosto sotto i capi di abbigliamento che indossavano una consolle Nintendo, la 30enne all’interno della propria borsa il profumoe

la 57enne all’interno della propria borsa generi alimentari per un valore di circa 85 euro. Inoltre, quest'ultima è stata trovata in possesso di capi d’abbigliamento, del valore di oltre 100 euro, provenienti dal negozio Primark nascosti in una busta.

Ad allertare il 112 è stato lo stesso personale addetto alla vendita che fermava in tutti gli episodi i 4 soggetti, unitamente ai Carabinieri arrivati sul posto. Si riusciva a recuperare la refurtiva, che veniva restituita agli aventi diritto. Tutti sono stati denunciati per il reato di tentato furto, i due georgiani in concorso, mentre alla 57enne veniva contestato anche il reato di ricettazione.