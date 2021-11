Stefano Bonaccini presenta il suo libro a Empoli

Il presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini domani, martedì 16 novembre, sarà a Empoli alla casa del popolo di Ponte a Elsa per presentare il suo libro "Il paese che vogliamo-Idee e proposte per l’Italia del futuro" Edizioni Piemme. Ad intervistarlo sarà Paolo Ceccarelli.

«È per noi un piacere ospitare il presidente Bonaccini -dichiara Lorenzo Cei, segretario Pd Empoli- La sua vittoria alle elezioni regionali del 2020 ha rappresentato un punto di svolta per il Pd e per tutto il centrosinistra dopo anni difficili. A maggior ragione, in un clima di rinnovata fiducia, domani sera ascolteremo con attenzione e interesse le sue proposte per il futuro del Paese».

L’ingresso è libero, per partecipare è necessario avere il green pass.

Fonte: PD Empolese Valdelsa - Ufficio stampa