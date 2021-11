Tedesco accusato di sequestro in Cile, il 75enne resta in carcere

Rimane in carcere in Italia, almeno per ora, Reinhard Doring Falkenbergm, il 75enne pensionato tedesco arrestato il 22 settembre scorso dalla polizia in un hotel a Forte dei Marmi, mentre si trovava in vacanza con una gita organizzata.

Falkenbergm è finito in manette in quanto condannato nel 2005 in Cile per il sequestro del fotografo italo cileno Juan Maino Canales, militante del Mapu, partito politico della sinistra cilena. Il sequestro era avvenuto negli anni '70, quando il tedesco viveva all'interno della 'Colonia Dignidad', enclave cilena di nazisti tedeschi in fuga dalla Germania.

Il motivo va ricercato nell’impossibilità per la corte di appello di Firenze a fissare l'udienza nella quale si dovrà decidere dell'estradizione, perché dal Cile non sarebbe ancora stata inviata la documentazione relativa al suo caso.