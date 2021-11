Ubriaca sul treno, denunciata

Nella serata di sabato, gli agenti della Polizia ferroviaria di Pisa, durante l’attività di vigilanza dello scalo, su segnalazione del capotreno, sono intervenuti a bordo di un treno regionale per soccorrere una ragazza in coma etilico, totalmente priva di sensi. Contattato il 118, prima dell’arrivo dell’ambulanza, gli agenti sono riusciti a svegliare la donna, la quale è scesa volontariamente dal treno, ma ha iniziato a inveire contro gli operatori in modo aggressivo, urlando frasi prive di senso e provocatorie. Gli agenti sono riusciti, seppur con fatica, a calmare la giovane donna ed a condurla negli uffici di polizia, al fine di denunciarla per ubriachezza molesta e emettere a suo carico un ordine di allontanamento dalla stazione di Pisa Centrale.