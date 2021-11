Affisso un maxi cartellone shock contro l'eutanasia a Pontedera

"Non eliminiamo il sofferente, alleviamo la sofferenza". Così recita il grosso manifesto di Pro Vita & Famiglia, che si trova affisso in fondo al parcheggio di Piazza del Mercato a Pontedera. La campagna della Onlus, che promuove come da descrizione "il diritto alla vita dal concepimento alla morte naturale, la famiglia fondata sul matrimonio tra un uomo e una donna e la libertà e priorità educativa dei genitori" è partita dalla capitale ed è arrivata fino in Valdera.

Come riportato in una nota del Circolo territoriale toscano di Pro Vita & Famiglia, i manifesti contro l'eutanasia "continueranno ad interessare le principali città italiane". Sulla grossa affissione, visibile dentro il parcheggio dalla Tosco Romagnola in direzione La Rotta, è raffigurata una persona visibilmente sofferente, in abiti ospedalieri sul palmo di una mano, mentre un'altra mano chiusa a pugno sembra volerla schiacciare. Un'immagine shock che, come descritto ancora dal Circolo territoriale, rappresenta "proprio come vorrebbe fare chi spinge per l'eutanasia legale". Il gruppo toscano di Pro Vita & Famiglia nelle parole della responsabile Donatella Isca afferma: "Bisogna prendersi cura dei più fragili e fare di tutto per alleviare le loro sofferenze. L’eutanasia, al contrario, vuole sbarazzarsi facilmente dei sofferenti, quasi come se fossero moscerini da schiacciare".

Il cartellone contro il fine vita affisso a Pontedera arriva dopo poco più di un mese dalla chiusura della raccolta firme per il Referendum sull'eutanasia legale, promosso tra gli altri dall'Associazione Luca Coscioni. Sono oltre 1,2 milioni le firme raccolte e depositate e il voto, se sarà ritenuto ammissibile, potrà essere fissato nella primavera 2022. Sempre nello stesso periodo è stata portata avanti anche la raccolta firme per il referendum sulla cannabis legale: ne abbiamo parlato con un medico.

Tornando all'eutanasia e al cartellone apparso a Pontedera, è ferma l'opposizione di Pro Vita & Famiglia che nella nota del Circolo conclude: "Chiediamo che la proposta di legge in discussione alla Camera venga respinta senza se e senza ma. L’Italia è un paese civile, con valori di solidarietà e umanità, sarebbe assurdo e barbaro legalizzare il suicidio dei più fragili e indifesi".