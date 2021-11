"Stop ai bisogni dei cani davanti ai monumenti, portate rispetto": l'appello di Nesi a Montelupo

"I padroni di cani portino rispetto ai monumenti ai caduti e ai deportati". L'appello arriva da Lorenzo Nesi, assessore alla memoria a Montelupo Fiorentino. Sono giudicate troppe, infatti, le deiezioni degli animali di fronte al masso di Ebensee e alla statua che ricorda i caduti montelupini.

I monumenti citati da Nesi sono quello davanti alla scuola Baccio di via Caverni e quello di piazza Matteotti. Continua Nesi: "Portare il migliore amico dell'uomo a fare i bisogni nella piccola aiuola di verde urbano che si ha vicino casa può venire incontro a necessità reali. Ma far fare i bisogni proprio in prossimità dei monumenti che ricordano il dolore, il sacrificio, l'uccisione di nostri concittadini, e casomai non raccogliere neppure le deiezioni, rischia di diventare un'offesa grave e insopportabile".

"Avvicinarsi a quei monumenti può essere l'occasione per chiedersi cosa rappresentano e chi ricordano, elemento propedeutico per portare il dovuto rispetto. Se vedete qualcuno adottare questo comportamento oltraggioso spiegategli il significato dei monumenti e la storia di chi, grazie ad essi, dovremo ricordare. Vedrete che non lo farà più" si chiude così l'appello dell'assessore montelupino.