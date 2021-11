Cancro alla cervice uterina, Giani: "Bello se tutte le istituzioni toscane si illuminassero di teal"

“Domani gli edifici pubblici più importanti d’Italia si illumineranno con il colore teal, il verdeazzurro dell’acqua, per celebrare il primo anniversario della Strategia globale contro il cancro alla cervice uterina e richiamare l’attenzione sulla necessità di raccogliere risorse, stimolare la ricerca, contrastare questa malattia che, purtroppo, ancora oggi costituisce una delle cause di morte più comuni tra quelle ascrivibili alle patologie oncologiche. Anche la Regione Toscana aderisce a questa iniziativa e perciò Palazzo Strozzi Sacrati, sede della Presidenza, si colorerà di verde mare. Così farà anche il Consiglio regionale con Palazzo del Pegaso. Sarebbe bello ed importante che tutte le Istituzioni toscane illuminassero di teal i loro palazzi più belli e significativi”.

A dichiararlo, alla viglia del primo anniversario della Strategia globale per l’eliminazione del cancro alla cervice uterina lanciata dall’Organizzazione mondiale della sanità, è il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, che evidenzia: “La Toscana è tra le prime regioni in Italia nella prevenzione di questa patologia che, senza esagerare, può essere definita una minaccia per la salute pubblica. Con tutto ciò, il nostro sistema sociosanitario, già all’avanguardia, deve avere per questa malattia ancora più attenzione, la stessa che abbiamo avuto ed abbiamo per il covid-19. Sull’oncologia non si può tollerare nessun ritardo perché i tumori sono il male del secolo”.

Domani, mercoledì 17 novembre, cade il primo anniversario della Strategia globale per l’eliminazione del cancro alla cervice uterina. Lo scorso anno, in questa data, l’Oms ha dato il via alla campagna contro questo carcinoma che tra l’altro, è stato il primo ad essere riconosciuto come malattia totalmente riconducibile a un agente infettivo, il papillomavirus umano o Hpv, contro cui la più importante arma di difesa è la prevenzione, primaria e secondaria, motivo per cui giornate come quella di domani sono fondamentali.

L’Oms, che si prefigge di eliminare questo tumore entro il 2030, per favorire la sensibilizzazione ha invitato i singoli Stati ad illuminare i propri maggiori monumenti ed i luoghi simbolici con il verdeazzurro. Ancora oggi, in Europa, si riscontrano ogni anno 25 mila decessi su 67 mila donne cui viene diagnosticata tale patologia, mentre in Italia quasi 7 mila casi di tumore all’anno sono attribuiti ad infezioni croniche di ceppi oncogeni dell’Hpv. Nelle donne di età compresa tra i 15 ed i 44 anni il papilloma virus costituisce la seconda causa più comune tra i decessi ascrivibili alle patologie oncologiche.

Aderire alla campagna di sensibilizzazione promossa dall’Oms, secondo la Regione Toscana, è un atto di civiltà. Per questo, a partire dall’imbrunire e fino all’alba di dopodomani, Palazzo Sacrati Strozzi e Palazzo del Pegaso risplenderanno, in tutta la loro bellezza estetica, del colore del mare, simbolo della lotta al cancro alla cervice uterina.

Fonte: Regione Toscana