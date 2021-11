Conversazioni sull'Arte, tre appuntamenti con Elena Santoni

Elena Santoni, storica dell’arte e accompagnatrice turistica, inizia il suo percorso con l’approfondimento dell’iconografia medievale di ambito francese, seguono vari testi critici e pubblicazioni a carattere giornalistico, attualmente la sua attenzione per il territorio legata alla professione dell’accompagnamento turistico, la conduce a importanti approfondimenti sull’arte rinascimentale e sul periodo del Manierismo, sul quale ha svolto lezioni e conferenze. In questa occasione prevede tre incontri, il 16, il 23 e il 30 Novembre, sempre di martedì alle ore 18.00, presso il VOA – View on Art Rooftop Cocktail Bar, la splendida terrazza al sesto piano dell’Hotel Medici, che sarà pretesto per godersi una visione dei monumenti di Firenze veramente speciale e al tempo stesso di intraprendere grazie, alla competenza storico – artistica della dottoressa Santoni, un percorso, supportato da immagini, su vari aspetti delle arti figurative del Manierismo a Firenze. Un focus svincolato da un approccio accademico all’arte, che parlerà di artisti come Michelangelo, Pontormo, Giambologna, avvalendosi di riferimenti colti, ma privilegiando la spiegazione di un periodo artistico complesso, in modo colloquiale e che potremo definire anche conviviale, grazie a un’offerta di prosecco da parte del VOA.

Prenotazione obbligatoria, per info: 327 54 781 67