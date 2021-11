Da Unicredit 2,7 milioni di euro per 16 associazioni italiane: il dono in Toscana a Banco Alimentare

Essere sempre al fianco degli individui e delle famiglie in difficoltà a seguito della pandemia. Con questo obiettivo UniCredit Foundation ha deliberato oggi l’erogazione di 2,7 milioni di euro a sostegno di alcune organizzazioni impegnate sull’intero territorio nazionale nella distribuzione di cibo a tutti coloro che versano in stato di grave difficoltà.

Grazie alla donazione, 16 organizzazioni attive sull’intero territorio nazionale, segnalate dalle strutture territoriali in cui opera la banca, potranno erogare 2 milioni di pasti gratuiti, intervenendo in modo diffuso e mirato a favore di coloro che vivono in condizioni di rilevante difficoltà economica

Per la Toscana, l’associazione beneficiaria è il Banco Alimentare.

Nel 2021 in Toscana, anche a seguito della pandemia, le persone e le famiglie che si trovano nel bisogno sono notevolmente aumentate, come mai era successo nei nostri 25 anni di storia – ha commentato il Presidente del Banco Alimentare Toscana, Leonardo Berni -. Purtroppo, prevediamo che nel 2022 ci sarà un ulteriore incremento. E’ sempre più evidente che solo una risposta da parte di tutta la società può soddisfare un bisogno così grande, ed è per questo Banco Alimentare opera, come sempre, in stretta collaborazione con Strutture Caritative, Aziende, Istituzioni Pubbliche e Private. Ringraziamo Unicredit per aver creduto in noi e nella rete di cui facciamo parte. Il prezioso e generoso contributo ci consentirà di fare importanti interventi strutturali, che porteranno un beneficio a noi e alle oltre 500 Strutture Caritative con noi associate.

Maurizio Beretta, Presidente di UniCredit Foundation ha dichiarato: “La Fondazione è ben consapevole che la pandemia ha aumentato in misura rilevante il numero di coloro che si rivolgono alle mense per ricevere del cibo. È aumentata considerevolmente la domanda da parte di persone che si sono trovate, all’improvviso e spesso per la prima volta nella loro vita, in una condizione di estrema difficoltà. È cresciuta la richiesta da parte di famiglie, soprattutto se numerose e con bambini. Sappiamo infatti che oggi sono oltre 1,3 milioni i minori che versano in condizioni di povertà. E sappiamo anche che oggi, nel nostro Paese, sono spesso proprio i più giovani a pagare il prezzo più alto in questa emergenza. Con questa iniziativa UniCredit Foundation – che non esaurisce il proprio impegno in questo ambito - ha deciso di confermare il proprio aiuto ai soggetti più colpiti e di sostenere alcune di quelle organizzazioni che in questo anno e mezzo si sono prodigate a supportare chi si è trovato in condizione di grave necessità.”

Fonte: UniCredit