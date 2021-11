Falchi in città per contrastare i piccioni, sperimentazione a Montepulciano

Falchi in volo contro i piccioni nel centro storico di Montepulciano. Velocissimi e incredibilmente precisi nelle traiettorie, i rapaci - due della varietà Sacra e un Falco Pellegrino – non hanno scelto per le loro ardite evoluzioni il cielo sopra la città rinascimentale ma sono stati liberati da un falconiere professionista.

Committente dell’incarico il Comune, che ha avviato una sperimentazione per valutare l’efficacia dei falchi sui piccioni che purtroppo alberga nei centri storici, arrecando evidenti danni al decoro urbano, all’ambiente, agli stessi beni architettonici.

Al di là della curiosità che ha suscitato l’operazione, per la padronanza mostrata dal conduttore, e anche dell’innegabile fascino esercitato dai falchi, l’interesse maggiore risiede proprio nei risultati dell’esperimento che sarà ripetuto altre cinque volte nei centri storici del Capoluogo e di Valiano.

Fin dal primo sorvolo, la presenza dei predatori ha indotto i piccioni ad allontanarsi dall’area. Il censimento, già iniziato, delle colonie rimaste (o rientrate) nel centro storico consentirà di individuare anche altre eventuali strategie di contrasto.

Gli elementi che deriveranno da questa prima fase consentiranno infine di decidere se estendere l’attività ad un numero più ampio di aree abitate, interessate dallo stesso problema.