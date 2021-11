Giornata dei Diritti dell'infanzia, pomeriggio di giochi alla San Paolo

Difendiamo i diritti dell’umanità di domani, con la musica e il divertimento. Il 20 novembre è la Giornata Internazionale per i Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza, istituita fin dal 1959 per celebrare i diritti dei più piccoli.

Anche la Cooperativa SintesiMinerva vuole fare la sua parte. Con la La San Paolo Libri & Persone abbiamo aderito alla prima edizione di 'Germogli', il programma di eventi che il Comune di Empoli intende dedicare ogni anno ai diritti dei bambini. Un bel progetto che speriamo possa essere l'inizio di una piccola tradizione, con al centro il tema dell'infanzia.

Per noi non c’è miglior modo di celebrare i diritti dei bambini che con il gioco e tanto divertimento: nasce così 'Diritti a Merenda', un pomeriggio di parole, musica e giochi che si terrà proprio il 20 novembre, dalle ore 16, a La San Paolo di via del Giglio, nel centro di Empoli.

Ad animare la serata ci sarà il cantautore Mario Costanzi, che dialogherà (in musica) con i bambini, coinvolgendoli in giochi e attività. Il Green Bar di Empoli offrirà anche una merenda, mentre per i genitori l'Associazione Noi Da Grandi Onlus offrirà un caffè solidale.

L'evento è consigliato per bambini dai 6 ai 12 anni.

La Prenotazione è obbligatoria: Tel. 057173280

Fonte: Ufficio stampa