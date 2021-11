Trovato 48enne morto in casa a Empoli, da tempo non si avevano più sue notizie

Un 48enne è stato trovato morto in un appartamento di Empoli questa mattina intorno a mezzogiorno.

Sul posto sono giunti i carabinieri, i sanitari inviati dal 118 e i vigili del fuoco. Proprio questi ultimi hanno permesso l'apertura della casa, dalla quale non arrivavano risposte. Gli amici da tempo non vedevano più l'uomo e hanno lanciato l'allarme. Una volta dentro casa i vigili del fuoco hanno stato scoperto il corpo senza vita.

Con la decisione del magistrato di turno e un'eventuale referto del medico legale si potranno avere più dettagli in merito alla morte. Sarebbe confermata la scomparsa per cause naturali.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO