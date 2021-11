Nasce ManInArte, uno spazio dedicato all’artigianato d’arte e alla cultura

In piena pandemia Simone Cardinali, Chiara Caminati e Stefano Lepri, rispettivamente orafo, designer del gioiello e incastonatore di pietre preziose, decidono di sfidare ogni logica di mercato unendo le loro forze per un progetto comune; così, alla fine del 2020, nasce l’associazione culturale ManInArte.

La scelta dello spazio non è casuale; un’area dell’ex Manifattura Ginori, un luogo che già racconta una storia importante dell’artigianato locale che, da adesso in poi, si arricchirà di nuove storie fatte dalle tante collaborazioni che questo progetto metterà in atto. Oltre agli ateliers dei tre artigiani fondatori, ManInArte si propone di ospitare e promuovere la cultura, di essere luogo di incontro e contaminazione, di dare quindi la possibilità ad artisti, designer, artigiani, etc di avere uno spazio a disposizione dove potersi esprimere. ManInArte darà vita anche alla Scuola di Bottega, collaborando con le Università e le Scuole di Design.

Verrà data la possibilità a giovani appassionati di avvicinarsi all’arte del fatto a mano dei Maestri Orafi, Simone Cardinali e Stefano Lepri. Ad inaugurare il programma di collaborazioni di ManInArte saranno ospitate alcune opere di Salvatore Cipolla, pittore, scultore e ceramista che pur essendo stato protagonista di importantissime mostre e manifestazioni nazionali ed internazionali, al contempo è sempre rimasto radicato al patrimonio artistico locale.

SIMONE CARDINALI nasce a Firenze nel 1967. A 21 anni inizia a frequentare una bottega orafa nei pressi del Ponte Vecchio. Passa i primi sei mesi ad osservare il suo maestro per poi iniziare a lavorare ed apprendere questa bellissima arte. Nel 1994 decide di aprire un laboratorio tutto suo, nei pressi di Campo di Marte dove ha lavorato fino alla fine del 2020, collaborando con le più importanti gioiellerie di Firenze e creando vere e proprie opere d’arte.

STEFANO LEPRI nasce a Firenze nel 1974. A 18 anni inizia a lavorare in una bottega fiorentina in piazza del Porcellino dove impara l’arte dell’incastonatura di gemme e pietre preziose. A 25 anni apre il suo laboratorio/studio in via Dè Bardi. Collabora con i migliori orafi fiorentini per i quali è tutt’ora punto di riferimento.

CHIARA CAMINATI nasce a Firenze nel 1972. Laureata in Economia, dopo 16 anni di lavoro come consulente e poi manager in un’azienda dell’area fiorentina, abbandona tutte le certezze professionali per dedicarsi ad un progetto tutto suo rivolto alle donne. Nel 2015 nasce la linea di gioielli Anemoni Preziosi. Chiara desidera fare della “collaborazione” il suo punto di forza: organizza mostre, e propone a vari negozi la sua presenza temporanea. Il sogno nel cassetto è la creazione di uno spazio in cui più artigiani possano convivere e contaminarsi.

Fonte: Ufficio Stampa