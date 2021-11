Plastic Free prende vita a Montelupo, prima iniziativa lungo la ferrovia

Si terrà domenica 21 novembre a partire dalle 9.30 la giornata di pulizie urbane con il collettivo Plastic Free di Montelupo Fiorentino. Il neonato gruppo si prenderà la mattinata per ripulire la zona artigianale lungo la ferrovia, tra Fibbiana e il capoluogo, nei pressi di via Grottaglie e via Castelli.

Il referente di zona è Gabriele Brogi, che annuncia ai microfoni di gonews.it di puntare alle 80-85 adesioni per la prima iniziativa. "Ci muoveremo nella parte finale della ferrovia - spiega Brogi -, abbiamo già individuato delle zone dove c'è bisogno di intervenire e poi in quell'area, a causa del vento, molti rifiuti vanno a finire nel fosso".

Il progetto Plastic Free, partito in piena pandemia da Empoli, punta però a espandersi fino al circondario. "Plastic Free è nato nel 2019 ma ha oltre 200 referenti a livello nazionale. C'è bisogno di formare un coordinamento di referenti nell'Empolese Valdelsa".

Plastic Free non è solo pulizia, ma anche educazione e informazione alla cittadinanza. "Faremo un incontro nel mese di dicembre a Vinci, ampliamo da lì il fronte. Poi faremo un'altra raccolta nel comune di Empoli, anche questa a dicembre".