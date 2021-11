Pranzo 'Olio nuovo' e visita a Montepulciano: le prossime iniziative della Misericordia di Vinci

Ecco le prossime iniziative organizzate dalla Misericordia di Vinci.

Il 28 novembre, alle ore 13, si terrà il Pranzo alla Compagnia degli Ortacci di Vitolini (20 euro), con menu a tema “Olio Nuovo”. È richiesta la prenotazione obbligatoria entro il 21.11.2021 telefonando allo0571 56692. Previsto anche menu vegetariano.

Domenica 12 Dicembre 2021, invece, è stata organizzata una visita a Montepulciano per i mercatini di Natale. Il costo per partecipare è di 27 euro. Prenotazione e quota di partecipazione da effettuare entro e non oltre il 30 novembre, alla Misericordia 0571 56692 o presso Turandot Viaggi 0571 74006.

