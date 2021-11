I vigili del fuoco del comando di Firenze sono intervenuti su richiesta del 118, in Viuzzo dei Bruni a Firenze, per un soccorso a persona, dove un uomo, per cause da accertare, è rimasto intrappolato sotto un cancello. La squadra ha provveduto a liberare il malcapitato per poi affidarlo alle cure dei sanitari. Al momento non sono chiare le sue condizioni.