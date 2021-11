Scontro tra auto e furgone: muore 46enne

Un 46enne è morto oggi a seguito di un incidente tra a sua auto e un furgone sulla SS73 Aretina, alle porte di Siena. L'uomo, di origini romene ma residente da tempo a Foiano della Chiana, era in auto con altre due persone, anch'esse ferite, ma lievemente. nessuna ferita, invece, per il conducente dell'altro mezzo. Ancora da chiarire la dinamica. Sul posto carabinieri, il 118 e i vigili del fuoco che hanno estratto la vittima dal mezzo. La strada è rimasta chiusa per permettere le operazioni di soccorso.