Siena e Alessandria unite per la consacrazione della Cattedrale

Una giornata ricca di eventi per celebrare la figura del senese Rolando Bandinelli, conosciuto con il nome di Papa Alessandro III. Per la ricorrenza della consacrazione della Cattedrale di Siena a Maria Assunta in Cielo, avvenuta il 18 novembre del 1179, e officiata dallo stesso Alessandro III, Siena ed Alessandria si uniscono nei festeggiamenti nella giornata del 18 novembre. Per l’occasione infatti il comune di Siena, insieme al comune di Alessandria, i cui abitanti vollero dedicare al Papa senese il nome della città, hanno organizzato una commemorazione in collaborazione con Parigi, visto che la prima pietra del Notre Dame fu posta proprio da Papa Alessandro III. Ospiti della città del Palio i canonici del Capitolo di Notre Dame.

L’anniversario sarà ricordato nel palazzo arcivescovile dal cardinale l’Arcivescovo Augusto Paolo Lojudice, dal sindaco di Siena Luigi De Mossi, dal rettore di Opera della Metropolitana Guido Pratesi, e dal primo cittadino di Alessandria Gianfranco Cuttica di Revigliasco.

Il programma Alle 11, in palazzo arcivescovile, la tavola rotonda ‘La dedicazione della Cattedrale di Siena: una tradizione di storia e spiritualità da Alessandro III alle vie di pellegrinaggio medievali’. Si prosegue con gli interventi di monsignor Paolo Giulietti ‘Esperienze contemporanee del pellegrinaggio e valorizzazione dei luoghi della fede’; di don Enrico Grassini ‘Come pietre vive» (1Pt 2, 5): l’imago Ecclesiae nella storia del rito della dedicazione’; di Michele Pellegrini ‘Siena e la sua Chiesa negli anni di Alessandro III Gianfranco Cuttica di Revigliasco Iconografia di Alessandro III nel Palazzo Pubblico di Siena e riflessi di storia alessandrina’.

La sera, alle 18 in Cattedrale, messa presieduta dal cardinale Lojudice e dal Capitolo Metropolitano con l’animazione liturgica del Coro della Cattedrale ‘Guido Chigi Saracini’; alle 21,30, concerto a cura dell’Accademia Musicale Chigiana.

Fonte: Comune di Siena - Ufficio stampa