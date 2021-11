La prosa debutta con Simone Cristicchi al Teatro del Popolo di Castelfiorentino

È iniziato il conto alla rovescia. Venerdì 19 novembre alle ore 21,00, prenderà il via la stagione di prosa del Teatro del Popolo di Castelfiorentino con “Paradiso” di Simone Cristicchi.

Il bravissimo Simone Cristicchi, oltre a tenere a battesimo la stagione, incontrerà il pubblico alle ore 18,30 presso il Teatro del Popolo (ingresso gratuito).

In occasione dei 700 anni dalla morte di Dante, Simone Cristicchi scrive e interpreta “Paradiso”, opera teatrale per voce e musica, racconto di un viaggio interiore dall’oscurità alla luce, attraverso le voci potenti dei mistici di ogni tempo, i cui insegnamenti, come fiume sotterraneo attraversano i secoli per arrivare con l’attualità del loro messaggio, fino a noi. La tensione verso il Paradiso è metafora dell’evoluzione umana, slancio vitale verso vette più alte, spesso inaccessibili: elevazione ed evoluzione. Il viaggio di Dante dall’Inferno al Paradiso è un cammino iniziatico, dove la poesia diventa strumento di trasformazione da materia a puro spirito, e l’incontro con l’immagine di Dio è rivelazione di un messaggio universale, che attraversa il tempo e lo vince.

Per l’acquisto dei biglietti, il cui prezzo è rimasto invariato rispetto allo scorso anno, si consiglia di procedere on line.

L’attività del Teatro proseguirà nel mese di novembre con Su il Sipario, mentre il prossimo spettacolo della stagione di prosa si terrà il 9 dicembre con la presenza a Castelfiorentino di Amanda Sandrelli in “Lisistrata”.

Venerdì 19 novembre ore 21,00

Teatro del Popolo di Castelfiorentino

PARADISO

di Simone Cristicchi in collaborazione con Manfredi Rutelli

con Simone Cristicchi

Regia di Simone Cristicchi

Produzione: Arca Azzurra Teatro e Accademia Perduta Romagna Teatri

della Divina Commedia di Dante Alighieri

PREZZI

Platea e palchi 6/11 1° e 2 ° ordine € 20

Rimanenti palchi 1° - 2° ordine e 3° ordine € 18 /ridotto € 16

Biglietto futuro under 35 € 8

Loggione € 8

ORARIO BIGLIETTERIA

Biglietteria Teatro del Popolo - P.zza Gramsci, 80 - Castelfiorentino - Tel.0571/633482

Martedì e giovedì ore 17 -19, sabato ore 9.30 -12.30 e 16-19

Giallo Mare Minimal Teatro - via P. Veronese,10 - Empoli - Tel 0571/81629-83758

su appuntamento

Diritti di prevendita € 1

PREVENDITE:

In biglietteria e on line dal sito della Fondazione Teatro del Popolo www.teatrocastelfiorentino.it

INFO:

Teatro del Popolo - piazza Gramsci 80, 50051 Castelfiorentino (FI)

tel. 0571 633482 - info@teatrocastelfiorentino.it

Giallo Mare Minimal Teatro - tel. 0571 81629-83758 - info@giallomare.it

www.teatrocastelfiorentino.it - www.giallomare.it - www.fts.toscana.it

