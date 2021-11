Stare in compagnia a Fucecchio con La Calamita e l'Oratorio: in programma il 'Pranzo dell'olio nuovo'

Un autunno ricco di attività ed incontri al Centro di Aggregazione di Fucecchio. Sempre più associazioni, enti e organizzazioni decidono di riunirsi nei locali della struttura in piazza d’Acquisto per incontri e momenti di condivisione, avvalendosi degli ampi spazi che il centro offre, soprattutto per la possibilità di ospitare un numero considerevole di persone, nel pieno rispetto delle regole. Corsi di cucito e ginnastica radunano molte persone che, dopo un periodo di distanza, tornano a svolgere i propri hobby in compagnia, così come i corsi di danza e musica ormai sono attività che riscuotono grande successo tra bambini ed adolescenti che si avvicinano al mondo artistico per la prima volta, con la supervisione di professionisti e maestri qualificati.

Per quanto riguarda le proposte promosse direttamente da La Calamita odv, oltre alle attività pomeridiane di doposcuola e laboratori di varia natura, nel mese di novembre, sicuramente di rilievo è il “Pranzo dell’olio nuovo” del 21 novembre, iniziativa di raccolta fondi finalizzata a sostenere i progetti e occasione di ritrovo per soci, amici e donatori. L’Oratorio di Santa Maria delle Vedute, invece, che ha sede nel medesimo edificio di piazza d’Acquisto, ha organizzato per il 27 novembre “L’Oratorio in gita tra arte e gioco”, un pomeriggio al Museo degli Innocenti di Firenze per apprezzare la mostra “I love Lego” (per info e prenotazioni entro il 21/11/21, contattare Roberta 3283924964 oppure 0571261382 dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 19).