Tumori, il Consiglio regionale della Toscana si illumina di verde

Domani, mercoledì 17 novembre, il palazzo del Pegaso, sede del Consiglio regionale della Toscana, si illumina di verde a sostegno della promozione delle strategie globali per l'eliminazione del cancro della cervice uterina.

Come richiesto dall'Organizzazione mondiale della sanità e come condiviso dalla Conferenza dei presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, la facciata si accenderà di verde Teal, la sfumatura della foglia di Tè, il colore internazionale scelto per l'evento.

Come già annunciato dal presidente dell’Assemblea Antonio Mazzeo in conferenza stampa lo scorso 9 novembre, “dalla ‘casa’ dei toscani parte un forte messaggio di sostegno e sensibilizzazione verso una problematica che tocca direttamente il mondo femminile che può stravolgere equilibri e contesti familiari” dichiara il presidente ricordando la mozione approvata in Aula. “Accendere il palazzo del Pegaso diventa partecipazione e attenzione, ma anche occasione per ricordare a tutte le nostre cittadine che la prevenzione resta l’arma più efficace. Le iniziative messe in campo come la mozione campagna vaccinale per tutti gli adolescenti a partire dagli undici anni, fanno della Toscana tra le prime regioni in Italia per capacità di protezione da tutte le patologie HPV-correlate” dichiara ancora Mazzeo.

L’illuminazione del palazzo del Pegaso, così come quella con cui il Comune illuminerà la Torre di San Niccolò a Firenze, è realizzata da ‘Firenze Smart’.

Fonte: Toscana Consiglio Regionale