Uccise la figlia di 4 anni, fu dichiarato incapace di affrontare processo: dopo un anno il rinvio a giudizio

Uccise nel 2020 la figlia di 4 anni a Levane, poi ferì il figlio 12 enne e si buttò in un pozzo, dove fu salvato. Adesso Billal Milha, 40 anni, sarà processato in corte di assise ad Arezzo. L'uomo è attualmente detenuto presso la Rems di Montelupo Fiorentino. Fu riconosciuto incapace di affrontare un processo, ma la nuova perizia psichiatrica ha permesso il rinvio a giudizio. Il processo inizierà il 29 gennaio 2022. Il gup ha stabilito che l'uomo resti nella Rems per la sua 'pericolosità sociale'.Ad oggi non è ancora chiaro il movente dell'omicidio. Prima dei fatti non lavorava e pare fosse in depressione.