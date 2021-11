Vaccinazioni covid: continuano gli open day in Valdinievole

Sede di somministrazione del vaccino anti-COVID, che in questa occasione sarà il vaccino Pfizer, la grande sala al piano terra della Pubblica assistenza di Buggiano in via Martiri del 16 marzo 1978, 2/4.

L’iniziativa è stata fortemente voluta dal Sindaco di Buggiano, Daniele Bettarini, per facilitare la vaccinazione delle persone che non hanno ancora aderito alla campagna, atto di cui sottolinea anche il valore morale in quanto concorre alla tutela di tutti.

“L’open day è dedicato soprattutto a coloro che non hanno nemmeno iniziato il ciclo vaccinale, ma vi potranno accedere per la terza dose anche gli utenti con età superiore a 60 anni che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da almeno 6 mesi” spiega Patrizia Baldi, direttore della Società della Salute della Valdinievole, che ha organizzato l’evento con il Comune e la preziosa collaborazione della Pubblica Assistenza che ha fornito i volontari e ha messo a disposizione la struttura .

“Proseguiamo con gli open day in quanto abbiamo l’obiettivo di aumentare la copertura vaccinale nei Comuni delle nostra zona nei quali la percentuale di vaccinati è inferiore alla media aziendale” dichiara il Presidente della Società della salute, Alessio Torrigiani “ e, visto il buon esito dello scorso open day a Massa e Cozzile, confidiamo che anche questa giornata porti risultati positivi in termini numerici””.

Come detto, l’ accesso alla seduta sarà libero: senza alcuna prenotazione, presentandosi nell’orario indicato e portando dietro la tessera sanitaria, verrà effettuata la vaccinazione anticovid.

Fonte: Ausl Toscana Centro