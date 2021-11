Aggressione a barista, daspo urbano per 4 giovani a Livorno

Quattro giovani sono stati colpiti da daspo urbano dopo aver aggredito un barista 26enne in via Buontalenti a Livorno. I provvedimenti fanno riferimento ai fatti del 13 novembre e sono stati firmati questa mattina dal questore Roberto Massucci. Il daspo sancisce il divieto di accedere o stazionare presso esercizi pubblici o locali di pubblico intrattenimento siti in tutto il quadrilatero del Buontalenti compresa via Grande, via Cairoli, piazza Cavour e piazza della Repubblica per una durata compresa tra i 12 ed i 24 mesi.