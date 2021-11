Nell'ambito delle celebrazioni per i 120 anni della Camera del Lavoro di Empoli, per domani giovedì 18 novembre, alle 17:30 presso il cenacolo degli Agostiniani in via dei Neri a Empoli, è in programma il dibattito “La cultura della democrazia” a cura di Cgil e Fiom con Tomaso Montanari (Storico dellʼarte e saggista) e Daniele Calosi (Segretario Generale Fiom Firenze-Prato-Pistoia).