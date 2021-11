Dopo una lite cerca di colpire i carabinieri, arrestato

Durante la serata di lunedì 15 novembre, i carabinieri di Pistoia hanno arrestato un pistoiese di 41 anni con molteplici precedenti di polizia, responsabile di resistenza a pubblico ufficiale. A seguito di una segnalazione al 112, una pattuglia della sezione radiomobile è intervenuta in via Sant’Andrea dove era in atto un’animata lite tra una coppia. A seguito dell’intervento, nel corso delle procedure necessarie per l’identificazione, l’uomo ha reagito inveendo contro gli operanti, rivolgendo loro numerose frasi oltraggiose e cercando di colpirli con calci e pugni. I carabinieri lo hanno dunque messo in manette.