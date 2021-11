Fiorentina-Milan e lavori Rfi, le disposizioni alla viabilità

Sabato 20 novembre lo stadio Franchi ospiterà la partita di campionato di serie A Fiorentina-Milan con fischio di inizio alle 20.45. La stessa sera con prosecuzione notturna è in programma un intervento di Rete Ferroviaria Italiana sul Ponte al Pino con chiusura prima parziale poi totale al transito anche pedonale.

Per quanto riguarda la partita su disposizione della Questura, saranno istituiti nella zona dello stadio provvedimenti già adottati in occasione degli incontri giudicati più impegnativi per l’ordine pubblico. In sostanza i consueti divieti di transito e sosta scatteranno otto ore prima del fischio di inizio della partita, ad eccezione di viale Fanti (fra via Amari e viale Malta, controviali compresi) e viale Cialdini dove i divieti saranno in vigore rispettivamente a partire da sei ore (sosta) e tre ore prima (transito) il fischio d’inizio. Previsto anche il parcheggio per la tifoseria ospite in via Visconti Venosta.

L'area del mercato rionale "Fanti" dovrà essere libera entro le 12 per consentire la conclusione delle operazioni di pulizia entro le 13 con successivo allestimento delle barriere. Non sarà istituito invece in piazza Berlinguer lo spazio sosta riservato ai veicoli diretti al centro vaccinale del Mandela Forum: a causa della concomitanza non sono state previste prenotazione. Per le deviazioni delle linee del trasporto pubblico consultare il sito di Autolinee Toscane (www.at-bus.it).

Passando ai provvedimenti di Ponte al Pino, Rete Ferroviaria Italiana ha comunicato che dalle 21 di sabato 20 alle 6 di domenica 21 novembre saranno eseguite prove di carico statiche e dinamiche e installato un sistema di monitoraggio dell’infrastruttura. Per effettuare queste attività sarà quindi vietata la circolazione veicolare e pedonale prima nella sola corsia in direzione via del Pratellino e a seguire lo stop sarà totale, pedoni compresi.

Dal punto di vista dei provvedimenti, gli uffici della mobilità hanno prima di tutto disposto divieti di sosta in piazza Vasari (dalle 17 di sabato alle 5.30 di domenica). Alle 21 scatteranno i divieti di transito sul ponte (via degli Artisti-piazza Vasari) nella sola direzione verso via del Pratellino. A mezzanotte e fino alle 5.30 si aggiungerà la chiusura anche della direttrice verso via Masaccio, pedoni compresi. In questa fase saranno in vigore anche divieti di sosta su via Pacinotti (da viale dei Mille a piazza Vasari).

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa