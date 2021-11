Lavoratori a nero e ambienti insalubri, due denunce a Prato

Nuovi controlli dei carabinieri forestali a Prato in due capannoni che si occupano di confezioni tessili. Due persone - i due titolari - sono state denunciate per aver occupato al lavoro irregolarmente quasi la metà dei lavoratori (tutti stranieri), alcuni dei quali sprovvisti anche del permesso di soggiorno, con relativa sospensione di entrambe le attività imprenditoriali. Sono state elevate sanzioni per violazioni in materia di lavoro irregolare e di tutela ambientale per quasi 35mila euro complessivi. Emerse anche violazioni alle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro che hanno portato alla contestazione di un verbale di prescrizioni per presenza di un dormitorio, di un’ammenda penale per impianto di videosorveglianza dei lavoratori non autorizzato e al deferimento all’A.G. per insalubrità del luogo di lavoro. Accertata anche l’evasione di oltre 4.000 euro di tariffe insolute relativamente agli oneri dovuti per la raccolta dei rifiuti.