Pronto soccorso Empoli, Galli e Picchielli (Lega): "Struttura al collasso"

“Siamo veramente amareggiati - affermano Giovanni Galli ed Andrea Picchielli, rispettivamente Consigliere regionale e comunale della Lega ad Empoli- per quanto sta accadendo, ormai da tempo, al Pronto Soccorso dell’ospedale di Empoli. Una situazione che, nonostante la professionalità e l’abnegazione del personale sanitario è al limite della decenza".

“Il fondamentale punto emergenziale del San Giuseppe manifesta, infatti, problemi colpevolmente irrisolti; carenza di medici ed infermieri, scarsità di posti letto per i pazienti e carichi di lavoro spesso insostenibili. Criticità che, ovviamente, col trascorrere dei mesi non possono che acuirsi, con tutte le potenziali ed inevitabili conseguenze del caso per i lavoratori ed i cittadini che devono usufruire del supporto assistenziale. Per tale motivo - concludono Giovanni Galli ed Andrea Picchielli - faremo, nei prossimi giorni, un sopralluogo, ovviamente nel rispetto delle norme anti-Covid, da cui scaturirà un’interrogazione diretta all’Assessore Bezzini; tale vergognosa problematica deve assolutamente finire.”

Fonte: Consiglio regionale della Toscana, gruppo Lega - ufficio stampa