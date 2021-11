Pubblica Assistenza Croce d'Oro di Limite, 130 anni in un libro

130 anni di storia raccontati in un libro, con foto, persone e aneddoti sulla Pubblica Assistenza Croce d'Oro di Limite sull'Arno.

L'associazione limitese ha voluto celebrare così il proprio 130esimo compleanno dalla fondazione, avvenuta nel 1891: con una pubblicazione che ripercorre la storia di Limite sull'Arno e di tutta la cittadinanza attraverso il racconto di quello che l'associazione è stata in questi 130 anni, con il primo presidente, il maestro Emilio Bartolini, e di quello che ancora oggi rappresenta, sotto la guida ormai ventennale dell'Ingegner Stefano Giuntini, con momenti di espansione e momenti di buio, come in epoca fascista, ma senza mai perdere i propri valori e il proprio spirito di appartenenza.

La presentazione del libro, curato dal giornalista Giovanni Scarselli in collaborazione con il consiglio direttivo, si terrà Sabato 20 Novembre a partire dalle 17 presso la sede sociale della Pubblica Assistenza Croce d'Oro in Via Negro, 9 a Limite sull'Arno. Dalle ore 13 sarà effettuato l’annullo filatelico con lo speciale timbro emesso da Poste Italiane per l’occasione e con il quale potranno essere personalizzate le copie del libro consegnate e/o le cartoline dedicate all’evento. Alla manifestazione è prevista la partecipazione di rappresentanti di istituzioni cittadine e non solo, del passato e del presente, che hanno a loro volta contribuito alla realizzazione del libro, il curatore del libro e una nutrita rappresentanza di volontari delle associazioni locali. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare, per festeggiare insieme alla Pubblica Assistenza Croce d'Oro di Limite sull'Arno questo importante momento, che non celebra soltanto una data, cioè i 130 anni dell'associazione, ma la storia di tanti uomini e di tante donne che negli anni si sono spese, e ancora oggi si spendono, per aiutare gli altri e per far crescere il proprio paese, con grande spirito di solidarietà, senza mai chiedere niente in cambio. Una storia costruita con l'impegno e la voglia di stare insieme per dare vita a qualcosa di bello ed importante, soprattutto per coloro che nella propria vita si sono trovate ad aver bisogno di aiuto.

Alla fine della manifestazione, a tutti i partecipanti sarà offerto un rinfresco.

Per tutti i cittadini che vorranno prendervi parte sarà una bellissima occasione per conoscere qualche curiosità legata al proprio paese e magari per scoprire che le storie raccontate in questo libro sono molto più vicine a noi di quanto si possa pensare.

Per maggiori informazioni sull'evento contattare lo 057157532.