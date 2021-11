Ruba dalla cassa di un negozio a Empoli, fermato e denunciato

Un quarantenne marocchino, già noto alle forze dell'ordine, è stato denunciato dalla polizia di Empoli per furto aggravato.

Lunedì scorso, alle 18.20, la volante del commissariato è stata chiamata a intervenire perché l'uomo aveva aperto la cassa in un negozio del centro mentre la commessa era alle prese con un cliente. La dipendente lo aveva sorpreso mentre era accucciato dietro al bancone e quando si è visto scoperto ha preso una mazzetta di banconote, tentando di scappare. Un passante era riuscito a fermarlo richiamato dalle grida della negoziante.

All'arrivo della volante l'uomo aveva fatto cadere il denaro ma questo non gli ha permesso di evitare la denuncia, sia per furto con destrezza che per essere andato contro la legge sull'immigrazione, una volta identificato negli uffici di piazza Gramsci.