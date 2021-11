Teatri della Valdelsa, i 10 'fuori abbonamento' con Gerini e Popolizio

Saranno dieci i fuori abbonamento della stagione congiunta 2021/2022 dei Teatri della Valdelsa. In attesa di conoscere gli spettacoli in abbonamento, che verranno presentati lunedì 22 novembre alle 17.30 al Teatro del Popolo di Colle val d’Elsa, i tre teatri, Politeama di Poggibonsi, Popolo di Colle val d’Elsa e Boccaccio di Certaldo, svelano i fuori abbonamento. Ad accompagnare gli spettacoli in abbonamento ci saranno spettacoli per tutti i gusti, musical, recital, teatro contemporaneo, gli spettacoli della rassegna per bambini “Teatro a merenda”, spettacoli comici e alcuni recuperi della stagione 19/20. Tra gli ospiti La Compagnia del Villaggio, Massimo Popolizio, Claudia Gerini.

Aprirà i fuori abbonamento, in anteprima per il Teatro del Popolo, il 24 novembre alle 21.00 lo spettacolo Bohemian Rhapsody, live tribute ai Queen, nel giorno del 30esimo anniversario dalla morte di Freddie Mercury con La compagnia del Villaggio. Martedì 30 novembre, sempre alle 21.00, anteprima del Teatro Politeama, Furore di John Steinbeck, adattato da Emanuele Trevi, di e con Massimo Popolizio con musiche dal vivo di Giovanni Lo cascio. Il 14 dicembre, alle 21.00 anteprima al teatro Boccaccio con Qualche estate fa, omaggio a Franco Califano, con Claudia Gerini e Solis String Quartet. Al Politeama, il 21 dicembre alle 21.00 torna il classico concerto di Natale, per gli abbonati alla stagione 19/20 recupero del concerto del 20 maggio 2020. Al Teatro del Popolo, il 22 dicembre alle 21.00 Le stelle di Broadwaycon la Compagnia Corrado Abbati. Per i suoi ventisei anni la rassegna “Teatro a merenda” dell’Associazione Timbre, dedicata a bambini e famiglie, propone l’8 gennaio al Politeama Racconto alla rovescia di e con Claudio Milani, il 5 febbraio al Teatro del Popolo, a grande richiesta torna Michele Cafaggi con Concerto in Si Be- Bolle e il 12 marzo Il circo delle nuvole di e con Gek Tessaro. Tra i fuori abbonamento due recuperi della stagione 2019/2020 al Teatro del Popolo, Comincium, di e con Ale e Franz, il 2 marzo alle 21.00, il 28 marzo sempre alle 21 Non è vero ma ci credo, con Enzo de Caro.

I biglietti per gli spettacoli Bohemian Rhapsody, Furore e Qualche estate fa sono già in vendita presso le casse dei teatri e sui siti www.politeama.info e www.teatrodelpopolo.it e www.multisalaboccacio.it.

La campagna abbonamenti avrà inizio con i rinnovi sabato 27 novembre. Gli abbonati alla stagione 2019/2020 potranno infatti riconfermare la propria poltrona, rimasta “congelata”, fino a mercoledì 1 dicembre, variare turno o estendere gli abbonamenti mercoledì 2 e giovedì 3 dicembre. Gli abbonati alla stagione flessibile 20/21 del Politeama potranno riconfermare la propria poltrona, se rimasta disponibile, o esercitare il proprio diritto di prelazione, sempre mercoledì 2 e giovedì 3 dicembre. Da sabato 4 a venerdì 10 dicembre potranno essere sottoscritti i nuovi abbonamenti, mentre quelli a “turno libero” saranno disponibili da sabato 11 a domenica 19 dicembre.

La stagione teatrale congiunta è organizzata dai Comuni di Certaldo, Colle di Val d'Elsa e Poggibonsi, dalla Fondazione Elsa – Culture comuni, dall'Azienda speciale Multiservizi di Colle di Val d’Elsa e dalla Società GrandeSchermo. Tra gli sponsor della stagione Unicoop Firenze, Chiantibanca.

Informazioni: Teatro del Popolo, Piazza dell’Unità dei Popoli, 2 – Colle di Val d’Elsa 0577 921105, Comune di Colle di Val d'Elsa - Servizio Cultura, via F. Campana, 18 0577912260 – 0577912253 www.teatrodelpopolo.it, www.comune.collevaldelsa.it, teatro.popolo@comune.collevaldelsa.it, Facebook Teatro del Popolo (https://www.facebook.com/cinemateatrodelpopolo/), Teatro Politeama, Piazza Rosselli, 6 - Poggibonsi 0577 983067 www.politeama.info, biglietteria@politeama.info, su facebook Teatro Politeama Multisala Poggibonsi (https://www.facebook.com/Teatro-Politeama-Multisala-Poggibonsi-282152425135058/), anche su Instagram e Twitter, Teatro Boccaccio, Via del Castello 2 - Certaldo 0571 664778, www.multisalaboccaccio.it, info@multisalaboccaccio.it, su Twitter, Instagram e sulla pagina fb MultisalaBoccaccio Cinema Teatro.

