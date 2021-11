Tempo per indossare le tute, Usb: "Deve essere retribuito. Altra sconfitta di Unicoop Firenze"

E' arrivata nei giorni scorsi un'altra sconfitta in cassazione da parte di Unicoop Firenze sul tema del tempo tuta, a riprova del fatto che il tempo per indossare e togliere gli indumenti da lavoro deve essere retribuito. Un' altra vittoria dello studio legale Conte-Martini-Ranfagni e del sindacato USB, che esprime la propria soddisfazione per come si è espresso il tribunale nell' ultimo grado di giudizio, Una battaglia che ha visto coinvolti negli anni centinaia di lavoratori che si sono rivolti alla Federazione USB di Firenze per vedere riconosciuti i propri diritti, e gli arretrati nella misura di 10 minuti di straordinario per ogni giorno lavorato dal luglio 2007 in poi. USB ringrazia tutte le lavoratrici e i lavoratori che hanno riposto nel sindacato laloro fiducia e ricorda a tutti i dipendenti Unicoop Firenze, anche a quelli andati in pensione, che stanno ripartendo le vertenze, chiunque fosse interessato può contattarci all'indirizzo di posta elettronica unicoop.firenze@usb.it

Coordinamento Usb

Unicoop Firenze