Tirocinio al Centro Busoni di Empoli, appello ai laureati Dams o Progeas

Opportunità per un tirocinio extracurriculare retribuito nell'ambito del ‘Progetto Garanzia Giovani della Regione Toscana’. A lanciare la selezione pubblica è il Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni di Empoli con sede in Piazza della Vittoria, 16.

Le interessate e gli interessati dovranno presentare la domanda entro il 26 novembre 2021, inviando una mail alla segreteria del Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni (csmfb@centrobusoni.org ) con oggetto “domanda per tirocinio extracurriculare” e allegando il loro curriculum vitae.

Il tirocinio avrà la durata di sei mesi a partire da gennaio 2022 fino a giugno 2022 con un impegno part-time.

I REQUISITI - Cittadinanza italiana, ovvero di uno degli altri Stati membri dell’Unione Europea, ovvero di un Paese extra Unione Europea purché il candidato sia regolarmente soggiornante in Italia; essere residenti e/o domiciliati in Toscana; essere iscritti ad un Centro per l’Impiego della Regione Toscana; avere un’età compresa fra i 18 e i 30 anni (non compiuti alla data di attivazione del tirocinio). Inoltre saranno gradite conoscenze informatiche, capacità relazionale e di lavoro in gruppo, conoscenza dei principali social networks (Facebook, Instagram, TikTok), conoscenza della lingua inglese.

LE ATTIVITÀ PREVISTE - Supporto alla segreteria del Centro Studi per le attività di comunicazione e gestione social networks, organizzazione concerti ed eventi, gestione front-desk e informazioni e biglietteria, gestione back-office delle attività organizzative.

TITOLI RICHIESTI - Laurea triennale in Progettazione e Gestione di eventi ed imprese dell’Arte e dello Spettacolo (Pro.Ge.A.S.) e/o Laurea in Disciplina delle Arti, Musica e Spettacolo (Dams).

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa