Truffa dello specchietto ad anziano: denunciate due persone a Pisa

Le pattuglie della Squadra Volanti della Questura di Pisa sono intervenute ieri intorno alle 13.30 al passaggio a livello di via di Putignano, dove un’ anziano residente era stato avvicinato da due persone che, simulando di essere state inavvertitamente colpite allo specchietto della propria vettura dall’ anziano, in transito in senso opposto sull’ altra corsia di marcia, pretendevano un risarcimento immediato e in contanti.

L’ uomo, subodorando una "truffa dello specchietto", ha finto di avvisare un familiare ma in realtà ha chiamato il 112 NUE (Numero Unico Europeo).Così, una volante è arrivata sul posto e ha bloccato l’ auto dei due truffatori.

I due, 31 e 18 anni residenti tra Adrano e Noto (CT), con precedenti specifici, al termine degli accertamenti sono stati denunciati alla Procura della Repubblica per il reato di tentata truffa in concorso.

Oltre a rispondere penalmente del misfatto, ai due è stato anche intimato, con la misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio simultaneamente disposto dal Questore, di fare rientro nei luoghi di residenza, con divieto di ritorno a Pisa per 3 anni pena ulteriore denuncia alla procura della Repubblica.

