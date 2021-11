Per lavori di asfaltatura, l'Ufficio Viabilità della Città Metropolitana di Firenze ha stabilito sulla Sp 132 ‘Traversa di Belpiano’ la chiusura al transito veicolare in entrambi i sensi di marcia. La misura riguarderà in particolare il tratto dal km 0+000 al km 0+900 circa, nel comune di Castelfiorentino, dal 22 novembre al 7 dicembre 2021, dalle ore 21 alle 6.30.