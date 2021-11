Drive through, Meini (Lega) denuncia "forti disagi a Pontedera"

"Nei giorni scorsi in alcuni drive through della Toscana, come a Pontedera, si sono verificati forti disagi per gli studenti, costretti a lunghe code per effettuare il tampone" è quanto afferma in una nota Elena Meini, consigliere regionale della Lega.

Meini parla di un "palese disservizio" che ha provocato "deleteri assembramenti e le dovute operazioni si sono potute poi concretizzare solo grazie alla pazienza e capacità professionale del personale sanitario presente in loco. A fronte di ciò - prosegue la consigliera - ho predisposto un’interrogazione all’assessore al diritto alla salute della Regione Bezzini, in cui chiedo il perché si sia verificata questa criticità e se il piano elaborato in merito dalla Regione sia pienamente operativo. Inoltre desidero conoscere se vi siano stati altri episodi simili a quello pontederese (sicuramente, problemi si sono verificati a Massa) e come s’intenda dunque procedere per azzerare tale problematica organizzativa - conclude Meini - anche alla luce, purtroppo, dell’aumento di contagi registrati in questi giorni".