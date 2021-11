Pnrr, AnciToscana apre uno spazio dedicato sul sito

I documenti, gli avvisi, i bandi, gli approfondimenti, gli eventi in programma e quelli già passati: nasce sul sito di Anci Toscana uno spazio interamente dedicato al Pnrr, in continuo aggiornamento, dove poter trovare tutte le informazioni e le novità utili ai Comuni - e non solo - per conoscere e lavorare al meglio sulle sei missioni previste dal Piano varato dal governo per gestire i fondi europei stanziati per il post pandemia.

Una iniziativa molto attesa dagli amministratori che, in assenza di una comunicazione univoca da parte dei soggetti coinvolti, oggi faticano a trovare i riferimenti giusti sui finanziamenti e la progettazione delle opere.

Lo spazio raccoglie nella parte “in evidenza” il materiale che viene via via pubblicato da Governo, Regione Toscana e Anci nazionale; poi ci sono altre sei sezioni, una per ogni Missione del Piano, che contiene anche tutti gli appuntamenti su ciascun tema: digitalizzazione, innovazione e cultura; rivoluzione verde; infrastrutture per mobilità sostenibile; istruzione e ricerca; coesione e inclusione; salute

“Anci Toscana si è mobilitata fin dallo scorso aprile per fornire ai Comuni il massimo supporto possibile per informarli e prepararli alla rivoluzione del Pnrr - spiega il direttore Simone Gheri - Oggi che si stanno stringendo i tempi per la presentazione e l’avvio degli interventi previsti, offriamo uno strumento che potrà essere utile nel districarsi dalla giungla di informazioni che quotidianamente escono sul Pnr”.

Le pagine sul Pnrr sono raggiungibili dalla home page www.ancitoscana.it o al link www.ancitoscana.it/pnrr

Fonte: Anci Toscana