In memoria del dottor Marco Pugliese, la consegna del premio a Roffia

Si terrà il 4 dicembre alle 10 presso la piazza della chiesa di Roffia la cerimonia di consegna del I° Premio alla memoria del Dott. Marco Pugliese, pediatra stimatissimo che operava la sua professione nel Comune di San Miniato. Quest’anno per la prima volta l’associazione I Festaioli di Roffia ha attivato questo premio continuativo che vedrà ogni anno una persona, una categoria o un’ente premiato. Nel regolamento infatti all’art 1 si dice: Il premio viene assegnato a quei cittadini che, per impegno e solerte operosità, si sono distinti nel campo della cultura, delle arti, del lavoro in ogni sua espressione, dello sport, della solidarietà.

Quest’anno il premio è stato assegnato a tutto il personale Medico e Infermieristico delle U.S.C.A operanti sul territorio del Comune di San Miniato le quali sono state in prima linea nel momento di Emergenza a fianco delle Migliaia di persone colpite dal COVID-19, oltre alle unità U.S.C.A verranno insignite anche le Associazioni di Volontariato del Territorio le quali non si sono mai tirate indietro supportando l’amministrazione Comunale e il sistema sanitario.

"Con la mattinata del 4 dicembre ricordiamo un medico, un’uomo con un’umanità grande che ha lasciato il segno a San Miniato questo è un Riconoscimento che simbolicamente consegniamo ad ogni Medico, ad ogni Infermiere, a ogni volontario d'Italia. dichiara - Andrea Lavecchia Presidente dell’ Associazione - queste persone nel momento dell’emergenza sono state chiamate eroi, ma purtroppo o per fortuna poi diminuisce la considerazione mediatica e quindi ritornano tutti lavoratori comuni; La nostra associazione vuole tenere alta la considerazione di queste comuni persone che hanno svolto il proprio lavoro in un momento emergenziale e senza le dovute conoscenze che questo piccolo gesto serva a fare onore a chi ha lavorato durante e sta lavorando ora e anche a chi purtroppo ha perso la vita per colpa di questo Virus. Ringraziamo Tutte le Istituzioni che hanno patrocinato l’evento e che interverranno alla mattinata".

L’iniziativa è patrocinata da: Azienda ASL Toscana Centro, Regione Toscana, Comune di San Miniato, Provincia di Pisa, Federazione Italiana Medici Pediatri (FIMP Toscana), San Miniato Promozione e Associazione Nazionale Città dei Presepi.

Al termine della cerimonia alle ore 12.30 sarà inaugurato il presepe artistico realizzato dai volontari dell’Associazione e dai ragazzi del catechismo. Preme ricordare che la natività che sarà visibile nel presepe l’anno 2020 è stata esposta alla mostra dei 100 presepi in Vaticano.

Questa iniziativa è la prima del mese di dicembre infatti saranno organizzati momenti di divertimento e svago rispettando sempre le norme anti-covid-19.

Gli eventi saranno:

- 8 Dicembre 2021 dalle 10 alle 19 il Mercatino di Natale, alle 17.30 Concerto del Coro Monsignor. Cosimo Balducci di San Miniato

- 19 Dicembre 2021 dalle 10 alle 19 il Mercatino di Natale, nel pomeriggio Evento a sorpresa per tutte le età

Tutti i cittadini e chiunque voglia portare un ringraziamento è invitato a partecipare sabato 4 dicembre 2021. Ogni attività si svolgerà nel pieno rispetto della normativa anti contagio COVID-19 e pur essendo all'aperto sarà controllato il greenpass.

Fonte: I festaioli di Roffia