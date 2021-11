Maldini e Massara al Museo del Calcio di Coverciano

Paolo Maldini, Technical Area Director di AC Milan e Frederic Massara, Sport Director rossonero, hanno visitato il Museo del Calcio di Coverciano prima della sfida Fiorentina-Milan, in programma oggi allo stadio Artemio Franchi di Firenze.

I due direttori con Pier Donato Vercellone, Chief Communications Officer, hanno ammirato il nuovo percorso museale con i cimeli che raccontano la storia della Nazionale dalla sua nascita nel 1910 fino alle maglie di Euro 2020 e al pallone della finale di Wembley.

Al termine della visita condotta da Matteo Marani, presidente della Fondazione del Museo del Calcio, il saluto alla squadra del Museo e una foto alla maglia Azzurra numero 3, custodita al Museo del Calcio, indossata da Paolo Maldini in Inghilterra-Italia, terminata con il successo della nostra Nazionale per 1-0, nella gara di qualificazione per i Mondiali 1998.

Ricordi che si sono legati anche a quello di Cesare Maldini con gli occhi che si sono posati sulla teca che raccoglie il “triplete” della sua Under 21 con i tre successi consecutivi all’Europeo 1992, 1994 e 1996.

Fonte: Museo del Calcio di Coverciano - Ufficio Stampa