Sfonda la recinzione del campo sportivo con l'auto e aggredisce i poliziotti: un arresto a Firenze

Un 55enne albanese è stato arrestato a Firenze con l'accusa di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. I poliziotti, infatti, erano intervenuti in via della Torre a seguito dell’incidente causato dallo stesso 55enne, che aveva perso il controllo della sua auto urtando e sfondando la recinzione del campo sportivo della Settignanese Calcio. L’albanese, quindi, ha aggredito i poliziotti sopraggiunti e ha colpito uno dei due con un pugno al torace: l’agente ha riportato contusioni giudicate guaribili in sette giorni.