Concorsi pubblici, a Livorno nuovi bandi per tecnici geometri e informatici

Dopo i concorsi per 40 posti categoria C e 30 posti categoria D, alcuni dei quali già conclusi altri in dirittura d’arrivo, l’Amministrazione comunale ha recentemente pubblicato due nuovi bandi per assunzioni di personale a tempo pieno e indeterminato.

Il primo concorso, per soli esami, è per 5 posti categoria C, di cui 4 posti per il profilo professionale Tecnico (Geometra), e 1 posto per il profilo professionale Informatico.

Il secondo concorso, per titoli ed esami, è per 2 posti categoria D, di cui un posto profilo professionale Tecnico e un posto profilo professionale Informatico.

“Continua – commenta l'assessora al Personale Viola Ferroni - l’espansione della politica assuntiva promossa fin dal nostro primo giorno, per far sì che la macchina comunale sia adeguata alle esigenze di crescita e sviluppo della città “.

I bandi sono pubblicati sul sito del Comune di Livorno (area tematica “Concorsi”, sezione Procedure selettive pubbliche per assunzioni a tempo indeterminato o determinato), all’Albo Pretorio online dell’Ente e in Gazzetta Ufficiale.

La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 16 dicembre 2021.

Requisiti

Per essere essere ammessi al concorso per 5 posti categoria C Tecnico (Geometra), oltre al possesso dei requisiti specifici dettagliati nel bando di concorso, è richiesto il diploma di geometra, oppure il diploma di perito edile o diploma di perito agrario di durata quinquennale o equipollenti.

Per il profilo C Informatico è richiesto il diploma di scuola secondaria di secondo grado di durata quinquennale a indirizzo informatico, tecnologico e telecomunicazioni.

Per essere essere ammessi al concorso categoria D Tecnici e Informatici, sono richiesti titoli universitari in Informatica, Ingegneria e altre discipline scientifiche meglio specificate nel bando.

Per le prove d'esame, come per gli ultimi concorsi svolti, il Comune di Livorno ha deciso di avvalersi della semplificazione procedurale consentita dall’attuale normativa, che prevede la somministrazione di quesiti con risposta a scelta multipla.

Come presentare domanda

La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica, a pena esclusione, collegandosi all'indirizzo https://comunelivorno.selezionieconcorsi.it/ (con qualsiasi browser, evitando di usare Internet Explorer) compilando lo specifico modulo online secondo le istruzioni riportate negli allegati ai bandi, entro e non oltre le ore23:59 del 16 dicembre 2021.

Per le richieste di assistenza di tipo informatico legate alla procedura di iscrizione online i candidati possono consultare le FAQ e il MANUALE UTENTE disponibili sul sito (https://comunelivorno.selezionieconcorsi.it) o contattare l'Help Desk attivo dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 18:00 dal lunedì al venerdì al numero 0971 58452 o ancora richiedere assistenza inviando una specifica RICHIESTA DI ASSISTENZA direttamente dalla sezione di compilazione della domanda ad un concorso.

Per eventuali informazioni relative ai Bandi rivolgersi all'Ufficio Programmazione e Sviluppo del Personale - Concorsi scrivendo un messaggio all'indirizzo email concorsi@comune.livorno.it

Il Comune di Livorno ha contestualmente indetto una procedura di mobilità volontaria esterna per curricula e colloqui, al fine di acquisire e valutare le disponibilità di personale con qualifica dirigenziale e di altri profili professionali e categorie contrattuali, dipendente a tempo indeterminato di altre Amministrazioni, per l’eventuale copertura di 20 posti previsti nel Piano Triennale del Fabbisogno di Personale 2021-2023, annualità 2021.

Ne consegue che i posti da coprire mediante concorso potranno quindi subire variazioni in diminuzione in seguito all’eventuale assegnazione di personale in disponibilità o all’attingimento da graduatorie concorsuali in seguito ad accordi con altre amministrazioni.

Fonte: Comune di Livorno - Ufficio stampa