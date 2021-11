Open Day al Ferraris-Brunelleschi, eventi fino a gennaio

Sei indirizzi, varie articolazioni e curvature formative, per infiniti sbocchi professionali. L’istituto scolastico ‘Ferraris-Brunelleschi’ si presenta ai suoi futuri studenti e alle loro famiglie.

Lo fa fra novembre e gennaio con 7 appuntamenti, 7 open day che permetteranno ai giovani di visitare le scuole, le aule e conoscere docenti e studenti che già frequentano. Appuntamento il 25 novembre, 4,11 e 18 dicembre, poi il 13, 15 e 22 gennaio.

IIS “G.Ferraris F.Brunelleschi” apre le porte agli studenti delle scuole secondarie del primo ciclo, le scuole medie.

Sarà possibile visitare i laboratori e confrontarsi direttamente con gli insegnanti e con gli alunni tutor.

Nel rispetto della normativa per la prevenzione del contagio da virus SARS-CoV-2, gli incontri avverranno soltanto su prenotazione, per piccoli gruppi costituiti da 6 studenti, ciascuno accompagnato da un solo genitore. Per gli adulti sarà obbligatorio esibire il Green Pass.

C’è l’imbarazzo della scelta fra indirizzi e diplomi a disposizione.

Tutti gli indirizzi del settore tecnologico e professionale sono caratterizzati da un biennio, tecnico e professionale, comune.

Diploma in Elettronica ed Elettrotecnica con articolazioni in “Elettrotecnica” e “Automazione”.

Diploma in Chimica, Materiali e Biotecnologie con articolazioni “Chimica e materiali” e “Biotecnologie Sanitarie”.

Diploma in Informatica e Telecomunicazioni, anche con curvatura in Robotica.

Diploma in C.A.T. Costruzioni ambiente e territorio (ex geometri) con curvatura in Design e Arredo urbano.

Diploma in CAT con articolazione in Tecnologia del Legno nelle Costruzioni.

Diploma in Sistema moda con articolazione Tessile abbigliamento.

Diploma di istruzione Professionale con indirizzo Manutenzione e Assistenza Tecnica.

14 laboratori al Tecnico, 5 laboratori al Professionale e 7 fra Indirizzo CAT e Sistema Moda. Si tratta quindi di 26 laboratori che potranno essere visitati di persona accompagnati dalla guida di insegnanti e studenti della nostra scuola.

L’Open Day del Ferraris Brunelleschi non è solo un evento.

È un’occasione dedicata ai genitori e agli studenti, ricca di esperienze nuove e coinvolgenti, alla scoperta dell’intero Istituto e del suo esclusivo progetto educativo e formativo.

Lo staff e gli studenti Tutor accompagneranno gli ospiti durante l’intera visita, offrendo così un’opportunità per:

- Esplorare le sedi

- Conoscere il personale

- Scoprire i vantaggi dell’ offerta formativa e la ricchezza degli indirizzi didattici che la costituiscono

- Rispondere alle domande e chiarire i dubbi

L’obiettivo di questi Open Day è quello di presentare uno spazio progettato su misura per le esigenze dei ragazzi, dotato di tutti gli strumenti tecnologici e le metodologie necessari per garantire loro un apprendimento efficace.

Entrare a far parte di questa scuola fatta di passione, professionalità e qualità, capaci di intrecciare in modo unico storie, persone, progetti.

Di seguito i riferimenti per prenotare le visite:

https://forms.gle/gPvfcC3zEh5AkSmJ8

Elettrotecnica ed Elettronica

Via R.Sanzio,187

Chimica Materiali e Biotecnologie

Informatica

Via R. Sanzio, 187

PROFESSIONALE (Manutenzione e Assistenza Tecnica)

https://forms.gle/LhgGgoH5j9u9EcAP9

ITT Costruzioni Ambiente e Territorio (= ex geometri) e sistema MODA

https://forms.gle/LMoqMNx3XoXnT3946

Per supporto o informazioni scrivere a orientamento@ferrarisbrunelleschi.cloud

Fonte: Iis 'G. Ferraris-F. Brunelleschi' di Empoli