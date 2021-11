Muore a 73 anni Remo Pucci, storico pizzaiolo di Castelfranco

Remo Pucci, un pilastro della ristorazione del cuoio

Una scomparsa dolorosa per Castelfranco di Sotto, parlando di una di quelle persone che incontri quasi tutti i giorni e diventano parte della propria realtà quotidiana.

Il pizzaiolo Remo Pucci è scomparso a 73 anni nelle scorse ore a Castelfranco.

Remo Pucci ha 'sfamato' generazioni di castelfranchesi e non solo, l'attività era conosciuta in tutto il comprensorio del cuoio. È stato attivo nel preparare le pizze fino a 6 mesi fa, quando sono subentrati dei problemi al cuore che lo hanno visto inizialmente ricoverato. Negli ultimi tempi la situazione sembrava essere migliorata, tant'è che Pucci era tornato a casa. Poi nelle scorse ore il tracollo e il trasferimento d'urgenza all'ospedale di Pontedera ma lì non c'è stato più niente da fare.

La salma al momento si trova nella Cappellina dei Caduti di piazza Vittorio Veneto. Martedì 23 novembre alle 10 si terranno i funerali nella chiesa di San Pietro apostolo, a seguire la tumulazione nel cimitero locale. È richiesto ai presenti non fiori ma offerte alla locale Caritas.

Remo lascia la moglie Lucia e la figlia Ilaria, il genero Giuseppe e tutti i familiari e gli amici che lo hanno amato e benvoluto in questi anni.

Pucci gestiva la trattoria pizzeria 'Al forno di Remo', dal 1972 come recita orgogliosamente l'insegna di piazza Lelio Basso.

Le radici dell'attività sono la storia dell'imprenditoria castelfranchese. Il primo locale, di proprietà dei suoceri di Pucci, si trovava in via De Gasperi, di fronte alla storica discoteca La Sirenetta di Gherardo Guidi, attiva dai primi anni '60 prima del boom della Capannina di Forte dei Marmi. Una pizzeria di fronte a una discoteca è un colpo da maestro e da qui la notorietà crebbe a dismisura. Nel 1986 poi sono stati inaugurati i locali di piazza Basso dove ancora si trova la trattoria-pizzeria.

Il prossimo anno avrebbe festeggiato il traguardo di 50 anni di attività ininterrotta.